El futuro de Ben Brereton después del Blackburn Rovers: rumores, ofertas y equipos interesados

El nacido en Stoke-on-Trent confirmó que no seguirá en los Riversiders luego de cinco temporadas. Su próximo destino podría ser el Villarreal.

El 8 de mayo de 2023 se terminó el ciclo de Ben Brereton con el Blackburn Rovers en la EFL Championship. Después de cinco temporadas defendiendo a los Riversiders, el nacido en Stoke-on-Trent confirmó que no seguirá ligado al elenco que comanda Jon Dahl Tomasson. Luego de liderar la remontada de los de Ewood Park, al marcar un doblete contra el Millwall al cierre de la fase regular de la competencia inglesa, el ex Nottingham Forest sostuvo en diálogo con la cadena Sky Sports que no continuará en el club al que arribó el 28 de agosto de 2018.

"Todo lo que puedo decir es que lo he pasado muy bien en Blackburn Rovers y desafortunadamente no voy a estar allí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora. Ha sido una gran estancia aquí, he disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn Rovers ha pasado", comentó el anglo-chileno.

De este modo, el internacional con La Roja se despide del condado de Lancashire tras completar 160 partidos disputados en la competencia doméstica en la que aportó con 45 goles y 12 asistencias. Su mejor campaña se produjo en el curso 2021/2022, en la que remató como goleador de los Blanquiazules totalizando 22 conquistas en 37 partidos disputados (34 como titular). De hecho, se ubicó en la tercera plaza de los máximos artilleros siendo superado por Aleksandar Mitrovic (43) y por Dominic Solanke (29). En su última campaña alcanzó el registro de 14 anotaciones en 43 encuentros y solo en cuatro ocasiones no comenzó desde el arranque.

Su posible destino

Todo indica que el delantero de 24 años seguirá su carrera en España, más concretamente en el Villarreal. Según supo GOAL, el ariete será uno de los primeros refuerzos a costo cero del elenco castellonense que está a la espera de concretar la venta de Nicolas Jackson o de Samuel Chukwueze para sellar su vínculo, el que se extendería hasta junio de 2027.

Cabe recordar que la Segunda División inglesa se convirtió en una de las principales vitrinas para el Submarino Amarillo. Sin ir más lejos, Étienne Capoue desembarcó en 2020 proveniente del Watford, mismo caso de Kiko Femenía quien regresó al fútbol español luego de cinco temporadas defendiendo a los Hornets o de Arnaut Danjuma, que abandonó el Bournemouth en agosto de 2021 para fichar con el exequipo de Manuel Pellegrini. Se tratará de su primera experiencia en La Liga, en la que podría disputar la Europa League puesto que, de momento, la escuadra que dirige Quique Setién se encuentra en la quinta plaza a falta de cinco fechas para el término.

