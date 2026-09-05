El francés tiembla: el fantasma de Ronaldo persigue a Mbappé en el Real Madrid

La estrella francesa Kylian Mbappé falló un penalti que atajó el guardameta Vallés en el estadio de La Cartuja, lo que costó a su equipo al menos un punto en medio de una gran polémica, reavivando los fantasmas del pasado del jugador, tras una secuencia de movimientos que incluyó dos pasos hacia la izquierda y otros dos hacia adelante, una breve pausa, luego tres pasos adicionales y otro más para prepararse a rematar con el pie derecho.

El diario español "As" señaló que esta crisis desde el punto de penalti persiguió al jugador durante su primer año durante semanas, si no meses, ya que el fallo de un penalti en diciembre de 2024 en el estadio de San Mamés lo sumió en una crisis de confianza, al ser el segundo en una sola semana tras haber errado otro en Anfield, y en un inicio en el que las cosas no salieron a su favor los penaltis no le ayudaron, con el Real Madrid perjudicado por la derrota en ambos partidos ante el Athletic de Bilbao y el Liverpool.

El jugador se culpó a sí mismo públicamente, lo que obligó al entrenador Carlo Ancelotti a permitir la variedad de lanzadores, sumándose Vinicius y Jude Bellingham sin mucho éxito, y aunque la situación es ahora distinta, Kylian vuelve a enfrentarse a sus dudas desde el punto de penalti.

El penalti que atajó Vallés en el estadio de La Cartuja supuso la continuación de la serie de fracasos, uniéndose al fallo del penalti anterior que lanzó en los cuartos de final del Mundial ante Marruecos, cuando el guardameta Bono fue su rival más destacado.

Esta racha negativa obliga a todos a observar las estadísticas globales, ya que Kylian Mbappé falló el penalti de ayer, elevando su cómputo a 16 penaltis errados de un total de 81 lanzados, sin contar las tandas de penaltis, con un porcentaje de fallo del 19,7 por ciento, y el porcentaje de fallo asciende con el Real Madrid hasta el 20,8 por ciento, con 5 penaltis errados de un total de 24, es decir, una media de un penalti fallado por cada cinco lanzados.

Los datos de los dos últimos grandes especialistas en el lanzamiento de penaltis con el Real Madrid mostraron una fiabilidad mucho mayor, ya que Cristiano con la camiseta blanca solo falló un 14,1 por ciento, con 13 penaltis de un total de 92, mientras que Sergio Ramos falló un porcentaje inferior, del 4,3 por ciento, con un solo penalti de un total de 23, sin contar las tandas de penaltis en ambos casos, y esta medición revela claramente que la tensión afecta cada vez más al pulso y al pie de Mbappé.



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El entrenador José Mourinho defendió de forma poética a su delantero remontándose a los sucesos del estadio de La Cartuja, cuando dijo con firmeza: "Cuando uno de nosotros se adelanta para lanzar un penalti, avanzamos todos".

El técnico portugués mostró su gran admiración por el dueño de la camiseta número 10 en sus valoraciones individuales, cuando dijo en su primera rueda de prensa: "Es un jugador muy bueno".

Kylian Mbappé conserva su liderazgo absoluto, ya que ni José Mourinho ni el vestuario perderán la confianza en él por un penalti fallado en la cuarta jornada de la liga, especialmente después de que el internacional francés comenzara su temporada con actuaciones potentes, como su triplete ante la Real Sociedad.

Los únicos temores se limitan a lo que ronda por la mente del propio Mbappé, porque su liderazgo desde el punto de penalti es algo indiscutible hasta ahora, y Kylian no puede prescindir de esta preciada forma de marcar goles en su búsqueda de conquistar los premios del Balón de Oro, el título de máximo goleador y la Bota de Oro.