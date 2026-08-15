El Fortuna Sittard evita perder puntos ante el SC Cambuur tras un final de infarto

El Fortuna Sittard logró este sábado su primera victoria de la temporada en la Eredivisie. Gracias a los tempraneros goles de Philip Brittijn y Lequincio Zeefuik, y sobre todo a varias grandes paradas de Mattijs Branderhorst, el SC Cambuur fue derrotado por 3-1. El conjunto de Leeuwarden ofreció una mejor imagen que la semana pasada contra el Excelsior (0-4), pero sigue esperando su primer punto. El Fortuna ha arrancado de maravilla con este triunfo y el 2-2 de la semana pasada ante el PSV.

El Fortuna tomó de inmediato la iniciativa y pronto vio su recompensa. Un disparo potente de Ole Romeny fue repelido con acierto por el portero del Cambuur, Thijs Jansen, aunque tuvo que conceder un saque de esquina. A partir de ahí, el equipo del entrenador Danny Buijs golpeó de todos modos. Mohammed Ihattaren colgó el balón a la cabeza de Brittijn, que cabeceó a la red con precisión: 1-0.

El Cambuur generó muy poco y, además, en una de sus primeras llegadas cayó directamente en la trampa del equipo limburgués. Jasper Dahlhaus puso un tenso balón en profundidad para Zeefuik, que tras el control podría haber elegido a Romeny. El delantero apostó por su propio remate, no tuvo problemas con Lucas Jetten ni Ismael Baouf y fusiló a la escuadra lejana: 2-0.

Contra el desarrollo del partido, el Cambuur volvió por completo al encuentro en el minuto 21. Rafik El Arguioui combinó en una pared con Nicky Souren y recibió el balón de nuevo en carrera. El extremo superó después a Siebe Wylin, Justin Hubner y también a Dahlhaus, antes de culminar su gran acción batiendo a Branderhorst desde muy cerca: 2-1.

El Fortuna se olvidó de jugar tras el gol que recortó distancias y eso fue dando cada vez más esperanza al Cambuur. Así, Branderhorst tuvo que sacar una parada brillante de su repertorio para desviar de la escuadra un cabezazo del delantero Sami Bouhoudane. Poco después también tuvo una buena ocasión Jetten, pero su remate fue bloqueado por los pelos.

Tras el descanso, el Cambuur mantuvo su línea ascendente, jugó hacia adelante y creó ocasiones. Así, Souren pudo rematar tras una excelente jugada previa de Ilyes Hamache, pero Branderhorst volvió a estar atento. Esta vez despejó con los puños. El guardameta volvió a salvar a su equipo poco después con reflejos felinos, ante un remate desde muy cerca de Baouf.

El Cambuur fue jugando cada vez más al ataque y fue empujado hacia adelante por el entrenador Johan Plat y su cuerpo técnico, del que también forma parte la leyenda del club y actual asistente Henk de Jong. En el tiempo de descuento, precisamente Branderhorst se libró de un penalti, cuando llegó tarde y tocó a Nicolas Binder. El jugador más destacado se salió con la suya.

Es más: ya muy dentro del tiempo de descuento, el Fortuna amplió la ventaja a dos goles. El capitán Ivo Pinto puso un centro tenso para el suplente 'T Zand, que irrumpió en el área en el momento justo y además definió con precisión con el interior del pie. Así, el Fortuna pudo respirar aliviado tras un final angustioso: 3-1.



