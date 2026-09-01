El Foggia cierra el mercado con el fichaje de Del Sole

El Calcio Foggia 1920 ha adquirido a título definitivo los derechos del exdelantero del Ascoli, nacido en 1998, Ferdinando Del Sole, futbolista napolitano conocido con el diminutivo de Nand, que cierra así su experiencia en la Juventus con 11 partidos entre liga, playoff y Copa Italia, con un gol y una asistencia, ambos en el partido ganado 2-0 ante la Ternana en la segunda jornada. «El club bianconero agradece a Nando el empeño demostrado durante su etapa en el Picchio y le desea los mayores éxitos».









Ha vestido las camisetas de Pineto, Latina, Potenza, Giugliano, Ancona, Juve Stabia, Pescara (donde se formó) y Juventus Nex Gen. Suma 25 goles en los campeonatos profesionales.

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