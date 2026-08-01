La estrella brasileña Vinicius Junior afronta un punto de inflexión decisivo en su trayectoria con el Real Madrid, después de que el club blanco mostrara su disposición a prescindir de sus servicios en caso de que fracasen las negociaciones en curso para renovar su contrato, próximo a expirar.

Fuentes bien informadas indicaron a la cadena ESPN que la directiva del Real Madrid ha adoptado una postura firme de no incrementar su última oferta para renovar el contrato del jugador, subrayando que la decisión final está ahora en manos del propio futbolista: aceptar la oferta planteada o buscar un nuevo destino.

Vinicius, de 26 años, regresa a la ciudad deportiva de Valdebebas el próximo lunes para incorporarse a la preparación de la nueva temporada, en un momento en el que a su contrato solo le resta un año, lo que coloca al club ante opciones limitadas.

Las fuentes revelaron que el Arsenal inglés sigue de cerca la situación y considera que estaría en una posición negociadora fuerte si el extremo brasileño decidiera marcharse, pese a que una fuente cercana al jugador negó la existencia de cualquier contacto directo con el campeón de la Premier League.

Las negociaciones entre ambas partes han permanecido estancadas durante largos meses, ya que Vinicius no ha mostrado prisa por firmar un nuevo contrato, mientras que no se ha fijado una fecha para una nueva reunión entre la directiva del club y los representantes del jugador.

Estos acontecimientos llegan en medio del evidente malestar que mostró Vinicius durante la temporada pasada bajo la dirección del anterior entrenador, Xabi Alonso, especialmente tras ser sustituido en el partido del Clásico en el estadio Santiago Bernabéu, en medio de una decepción colectiva por no haber conseguido ningún gran título por segunda temporada consecutiva.

Desde su llegada al club blanco en 2018 procedente de Brasil, Vinicius se ha convertido en una de las estrellas más destacadas del fútbol mundial, habiendo marcado en dos finales de la Liga de Campeones y quedado subcampeón del Balón de Oro en 2024.