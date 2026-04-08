El fichaje soñado: un club italiano quiere a Lewandowski gratis

El AC Milan quiere fichar a Robert Lewandowski, del Barcelona, para reforzar su ataque la próxima temporada y aspira a hacerlo gratis, lo que podría sorprender al mercado de verano.



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Según el «Corriere della Sera», el polaco es el gran anhelo de la directiva rossonera, que espera ficharlo cuando finalice su contrato con el Barcelona.

Aunque su salario supone un reto financiero, el Milan está decidido a ficharlo.

La búsqueda se acelera tras el bajo rendimiento de Rafael Leão, Christian Pulisic, Christopher Nkunku y Niklas Füllkrug en la segunda parte de la temporada.

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El Barça podría ofrecerle una prórroga de un año, pero el polaco aún no ha decidido, lo que mantiene viva la opción del Milan.



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El informe indica que el Milan escuchará ofertas de al menos 50 millones de euros por Rafael Leão el próximo verano, dentro de un plan para reestructurar la delantera y abrir la puerta a nuevos fichajes, entre ellos Lewandowski.