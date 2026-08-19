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El fichaje está cerrado: el Inter arrebata a una estrella del Liverpool

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El club italiano Inter de Milán ha cerrado su acuerdo con el Liverpool para el fichaje del centrocampista inglés Curtis Jones, durante el actual mercado de fichajes de verano, en una nueva operación para reforzar las filas del equipo antes del inicio de la temporada.

Según confirmó el fiable periodista italiano Fabrizio Romano, el Inter alcanzó un acuerdo verbal con el Liverpool para completar la operación a cambio de 35 millones de euros.

Romano añadió que el club italiano también cerró su acuerdo con Curtis Jones sobre los términos personales del contrato, con lo que el traspaso del jugador al Nerazzurri entra en sus últimas etapas.

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Señaló que el siguiente paso será que el jugador del Liverpool pase el reconocimiento médico, antes de la firma de los contratos y el anuncio oficial de la operación.

Jones se prepara para poner fin a su etapa en el Liverpool, después de haber ido ascendiendo por las diferentes categorías inferiores del club hasta convertirse en uno de los integrantes del primer equipo, antes de estar ahora cerca de vivir su primera experiencia profesional fuera de la liga inglesa a través de la puerta del Inter de Milán.

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