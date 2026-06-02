Jeyland Mitchell deja definitivamente el Feyenoord. El club de Róterdam anunció el martes que el defensa diestro ficha por el Sturm Graz, que ha ejercido la opción de compra. La temporada pasada, el Feyenoord cedió a Mitchell al club austriaco de primera división.

Mitchell, con contrato en Rotterdam hasta 2029, no tenía minutos en De Kuip. El central costarricense de 21 años, con 24 partidos internacionales, se marcha tras jugar solo 199 minutos en nueve encuentros, incluidos algunos de Champions.

Regresó brevemente a Rotterdam-Zuid en enero, cuando el Sturm Graz se midió al Feyenoord en la fase de grupos de la Europa League; entró en los últimos minutos del 3-0 a favor de los holandeses.

Llegó en 2024 procedente del Alajuelense y permaneció dos temporadas en el club. Ahora continuará su carrera en el Sturm Graz, que la pasada campaña terminó subcampeón tras el LASK Linz.

En la 2025/26 fue titular en 26 partidos, marcó un gol y dio una asistencia, y el club destacó sus entradas en su web.

Ni Sturm Graz ni Feyenoord han revelado el monto de la transferencia.