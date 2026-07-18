El Feyenoord recibe una oferta mejorada del TSG Hoffenheim

El TSG Hoffenheim sigue negociando con el Feyenoord para fichar al extremo de 20 años Leo Sauer. Este fin de semana presentó una oferta mejorada y confía en alcanzar un acuerdo.

Ya había contactado al inicio del mercado, pero el Feyenoord rechazó la primera oferta. Ahora insiste con una propuesta mejorada.

El jugador, internacional eslovaco, ve con buenos ojos la operación, pues le garantiza más minutos en la Bundesliga.

El Feyenoord negocia desde una posición cómoda: el jugador tiene contrato hasta 2028 y solo se irá si la oferta cumple sus exigencias.

Llegó en verano de 2023 desde el MSK Zilina por un traspaso modesto, se consolidó en el Feyenoord tras su cesión al NAC Breda y debutó con Eslovaquia.

La temporada pasada disputó 44 partidos con el Feyenoord, marcó seis goles y dio seis asistencias; en la Eredivisie jugó veinte encuentros, con tres tantos y dos pases de gol.

Ahora se recupera de una lesión, aunque viaja con el grupo en Bélgica.

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de siete millones de euros.