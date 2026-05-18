El Feyenoord ficha al sucesor de Dennis te Kloese

Dévy Rigaux, de 38 años, será el nuevo director técnico del Feyenoord. Llega procedente del Club Brugge y sustituirá a Dennis te Kloese, quien dejará De Kuip tras más de cuatro años.

Solo falta formalizar la documentación. Una vez resuelto, firmará un contrato de tres años. Rigaux asumirá las funciones técnicas que ejercía Te Kloese, quien se incorporará al CF Monterrey mexicano.

Además de las tareas técnicas, Te Kloese se ocupaba de los asuntos generales del club de Róterdam. Para ese cargo, el Feyenoord baraja a Robert Eenhoorn, quien hasta el año pasado trabajaba en el AZ. Todo indica que su nombramiento es inminente.

Según el Algemeen Dagblad, Feyenoord ya alcanzó un “acuerdo en líneas generales” con él. El rotterdamés, que llevaba años en la agenda del club, se suma así al subcampeón de la Eredivisie.

Rigaux trabaja en el Club Brugge desde 2009: empezó como entrenador de la cantera y llegó a director de fútbol. Ahora afronta un nuevo reto justo al otro lado de la frontera.

Su presentación se pospondrá hasta que el Club Brugge se proclame campeón de liga. Aunque aún no es oficial, ya se sabe que el director deportivo cruzará la frontera.

Giovanni van Bronckhorst, actual segundo entrenador del Liverpool y viejo conocido de Rigaux, podría sumarse para reforzar el proyecto.