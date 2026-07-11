El Feyenoord da a conocer una noticia dramática sobre Jordan Bos

Jordan Bos estará varios meses de baja por una grave lesión de rodilla sufrida en el Mundial, según ha informado el Feyenoord.

Fichado el verano pasado al KVC Westerlo por siete millones de euros, el australiano dejó una excelente impresión en su primera temporada en Róterdam.

Gracias a ello, se ganó un puesto en la selección australiana para el Mundial. El país logró pasar a la siguiente ronda, donde le esperaba un partido contra Egipto.

En el segundo tiempo, el lateral se quedó tendido tras agarrarse la rodilla.

El club holandés informó que el sábado fue operado con éxito y que su recuperación llevará varios meses.

La temporada pasada, el lateral izquierdo de 23 años disputó 36 partidos con el club de Róterdam, marcó cuatro goles y dio once asistencias.



