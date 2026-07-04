El Feyenoord quiere aprovechar el descenso del VfL Wolfsburgo. El joven talento francés Saël Kumbedi (21) interesa al director técnico Devy Rigaux, según reveló el redactor jefe de Foot Mercato, Sébastien Denis.

Su posible fichaje está vinculado a la marcha de Givairo Read, lateral derecho de 20 años seguido por varios clubes europeos.

Si el Feyenoord lo ficha como recambio, De Kuip volverá a tener un gran talento en el lateral derecho.

Lleva años considerado un gran talento tras brillar con el Le Havre en el Europeo sub-17 de 2022, lo que llevó al Lyon a ficharlo ese verano por un millón de euros.

Tras 62 partidos con el Lyon, el Wolfsburgo lo fichó el verano pasado por 6 millones de euros y le firmó hasta 2029.

A pesar del descenso del Wolfsburgo, el lateral dio cinco asistencias en su temporada de debut en la Bundesliga, por lo que parece poco probable que juegue en la segunda división alemana.

Sin embargo, el Feyenoord competirá con AS Roma, FC Porto, Lazio y un club de la Ligue 1. Transfermarkt lo valora en 12 millones de euros.