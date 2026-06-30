El Feyenoord combina la presentación de Nacho Ferri con otro gran anuncio

Nacho Ferri (21) es el nuevo delantero del Feyenoord. Firmó hasta 2030 y podría reemplazar a Ayase Ueda (27), quien jugará el Mundial.

Llega procedente del KVC Westerlo por 8 millones de euros, cifra que podría alcanzar los 10 millones.

Presentado con la nueva camiseta local, el jugador ha declarado en la web del club: «Tengo muchísimas ganas de empezar a jugar con el Feyenoord».

«He aprendido mucho en Bélgica en los últimos dos años y siento que ahora es el momento de dar el salto a un gran club como el Feyenoord. De ‘t Kuipje en Westerlo a De Kuip en Róterdam: me parece el paso perfecto».

«Sé que el Feyenoord es un club con una rica historia y mucha ambición de cara al futuro. Además, la próxima temporada jugaremos en la Liga de Campeones, algo que todos deseamos. Tengo ganas de conocer a todos y empezar», concluye Ferri.

En la pretemporada lucirá el dorsal 19, aunque el club rotterdám puede aún modificarlo hasta el inicio liguero.

El redactor de Voetbalzone, Daily Loos, ha publicado esta semana un reportaje detallado sobre Ferri. Puedes leerlo aquí.