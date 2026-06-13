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Anthony Correia Ron JansImago
Bart DHanis

Traducido por

El FC Utrecht se queda sin fichar a su gran objetivo

Fichajes

Según Voetbal International, Boy Kemper jugará en el Queens Park Rangers y rechaza al FC Utrecht.

El capitán del NAC, libre de contrato este verano, tenía varias opciones. El QPR mostró interés desde hace tiempo y finalmente actuó.

El FC Utrecht intentó negociar, pero no hubo acuerdo.

Al enterarse de esas conversaciones, QPR aceleró y le presentó una oferta. Kemper, según VI, aceptó desde su lugar de vacaciones.

El defensa de 26 años firmará en Inglaterra por tres temporadas y escogió al QPR sobre Preston North End, FC Thun y Granada FC.

Kemper, que ya vistió las camisetas del Ajax, el ADO Den Haag y el NAC, suma ahora al QPR a su lista.

El QPR finalizó 13.º en la Championship la temporada pasada y ya se prepara para la próxima campaña en esa misma competición.

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