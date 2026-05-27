El FC Barcelona se queda sin fichar a Robert Lewandowski

El Barcelona se ha topado con un muro en el Chelsea. Los catalanes están interesados en el delantero brasileño João Pedro, pero los londinenses han sido claros: no está en venta. Así lo informó Fabrizio Romano este miércoles.

El campeón de España busca reemplazar a Robert Lewandowski y, aunque sigue en la carrera por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, João Pedro queda descartado.

El brasileño, fichado el verano pasado por 64 millones de euros procedente del Brighton, se destacó de inmediato en una temporada complicada para el Chelsea.

Los londinenses acabaron décimos y se quedaron fuera de Europa. En la última jornada, el equipo del interino Calum McFarlane perdió 2-1 contra el Sunderland, que sí se clasificó.

En 50 partidos marcó 20 goles y dio 9 asistencias, y con 15 tantos en la liga se ubica entre los cinco máximos goleadores.

Con Xabi Alonso como nuevo entrenador, el club confía en recuperar su nivel la próxima temporada.

A pesar de su gran temporada, Pedro no fue convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti para el Mundial.