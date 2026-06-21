El exseleccionador de Nueva Zelanda afirma: «Hay que poner en práctica este plan para frenar a Salah»

Ricky Herbert, exseleccionador de Nueva Zelanda, afirma que su país debe mantener la calma y la concentración, y diseñar una estrategia colectiva para neutralizar a Mohamed Salah si quiere aprovechar esta oportunidad histórica en el Mundial ante Egipto.

Tras empatar 2-2 con Irán en la primera jornada, Nueva Zelanda busca su primer triunfo mundialista. Contención de Salah será clave en el partido del domingo en Vancouver.

Herbert, quien llevó a Nueva Zelanda al Mundial de Sudáfrica 2010, añade que el reto es cerrarle espacios sin asignarle demasiados marcadores.

“Es un jugador de talla mundial, así que hay que respetarlo. Si logra enfrentarse en duelos uno contra uno, nos complicará”, advirtió. Pero tampoco pueden amontonarse a su alrededor, porque entonces crearán espacios en otras zonas. Deben mantenerse organizados y juntos para anular su capacidad de girarse, progresar y servir esos pases letales».

Advirtió que la sociedad ofensiva entre Salah y Omar Marmoush será una prueba dura para su defensa y que, en general, ve a Egipto como un rival más complicado que Irán.

Sin embargo, confía en que Egipto también respete a Nueva Zelanda tras su empate con Irán y declaró: «El partido contra Irán fue un buen paso para la selección en el Mundial y una buena forma de darse a conocer. Probablemente podrían haber sumado los tres puntos ante Irán. Estoy seguro de que tienen mucho que analizar sobre cómo encajaron los goles».

En Sudáfrica 2010, Nueva Zelanda terminó la fase de grupos invicta bajo su mando y recibió grandes elogios.

El domingo, Herbert estará entre el público en Vancouver y confía en que la victoria llegará si los jugadores se relajan y disfrutan.

Y concluyó: «Les diré: aseguraos de disfrutar del momento, porque no queréis que la presión externa afecte al partido. ¿Será un partido difícil? Sí, lo será. ¿Tienen jugadores de talla mundial? Sí. Pero están en el Mundial, el mayor evento deportivo del planeta. Si afrontamos el partido con emociones positivas, tendremos oportunidades».