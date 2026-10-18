El exjugador del Barcelona aconseja a Hamza Abdelkarim

El astro egipcio Hamza Abdelkarim fue uno de los nombres destacados en el Barcelona, después de regresar al equipo filial y marcar un gol en la victoria sobre el Utebo, en el marco de la Segunda División española de aficionados.

Hamza Abdelkarim demostró que no sentirá ninguna incomodidad si se ve obligado a jugar con el filial del Barcelona, con el fin de continuar su desarrollo en el plano futbolístico.

El diario Sport publicó las declaraciones de Eusebio Sacristán, exjugador del Barcelona, que concedió a la cadena Erem News, acerca del desarrollo de Hamza Abdelkarim.

Eusebio señaló: "Jugar con el equipo filial será otra etapa importante en su proceso de desarrollo como futbolista, y no hay duda de que eso le resultará muy beneficioso".

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Y añadió: "La presencia de Hamza con el primer equipo es algo de suma importancia en su trayectoria, porque participa con regularidad en los entrenamientos y aprende cosas que serán fundamentales para su futuro futbolístico, pero también necesita disputar partidos".

Eusebio, que anteriormente dirigió al Barcelona Atlètic y a otros equipos, como el Girona y la Real Sociedad, continuó: "El Barcelona demuestra, a través de su estilo de juego, su superioridad sobre sus rivales. Y eso significa que Hamza evoluciona y mejora su forma de jugar día tras día".

Para finalizar, Eusebio aconsejó al delantero egipcio que debe mantener la calma, para poder ofrecer un nivel muy alto cuando le llegue su oportunidad de participar.

Y subrayó: "Debe mantener la calma, porque Flick es quien toma la decisión de mantenerlo con el primer equipo, y eso también es muy importante para él. La paciencia es la clave".

Cabe señalar que el diario Sport aclaró que la decisión de devolver a Hamza Abdelkarim al equipo filial llegó en consonancia con el deseo del propio jugador de dar prioridad a conseguir minutos de juego sobre el césped, independientemente del equipo con el que participe.

Y a pesar de que su sueño consiste en triunfar con el Barcelona en el estadio Spotify Camp Nou, como es de esperar, Hamza Abdelkarim es realista y sabe muy bien lo que quiere. A los 18 años, todo lo que necesita es disputar partidos y conseguir minutos de juego.