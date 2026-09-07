El exestrella del Saint-Germain, a las puertas de un club de séptima división

El pasado once de agosto, el club francés Lens anunció el regreso de Serge Aurier mediante un comunicado de prensa, pero esta vez no como jugador.

El comunicado señaló: "Entre el entrenamiento y la orientación, Serge Aurier, uno de los más destacados egresados de la academia de La Gaillette, y que cuenta con una experiencia de más de 400 partidos profesionales, regresa a la academia de La Gaillette Gervais Martel".

Y agregó: "El exinternacional de la selección de Costa de Marfil compartirá su experiencia con el equipo sub-15 como asistente técnico".

Sin embargo, el exlateral derecho del Paris Saint-Germain no tiene intención de retirarse definitivamente del juego por el momento, según informó la cadena francesa "Foot Mercato".

El jugador marfileño de 33 años dispone de plena libertad para firmar con cualquier club que desee, pero no había encontrado un club adecuado desde que finalizó su etapa con el club iraní Persépolis el pasado agosto, aunque, finalmente, ha encontrado su nuevo destino.

El nuevo destino de Aurier no será a nivel profesional, sino en la séptima división, ya que el diario "La Voix des Sports" reveló que firmará con el club Montigny-en-Gohelle, uno de los equipos de la segunda categoría de la región de Hauts-de-France.

Algunos detalles aún necesitan ultimarse, y una vez que los arreglos estén concluidos, podrá continuar jugando además de iniciar su carrera como asistente técnico.

Cabe señalar que Aurier comenzó su carrera profesional con el Lens, y también jugó para numerosos grandes clubes europeos como el Paris Saint-Germain, el Tottenham y el Nottingham Forest.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora