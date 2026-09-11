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Muhammad Sharaf Eldeen

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El exestrella del Barcelona se une a Neymar en el Santos

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Neymar participó en las negociaciones

Uno de los exjugadores del Barcelona está cerca de regresar a los terrenos de juego de la mano del Santos, después de que el club brasileño alcanzara un acuerdo con el veterano centrocampista, quien tendrá así una cita con jugar junto a su compatriota Neymar.

El diario español "As" informó de que Coutinho, de 34 años, ha cerrado su fichaje por el Santos, después de haber estado sin equipo desde que rescindió su contrato con el Vasco da Gama el pasado mes de febrero.

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El traspaso de Coutinho al Santos llega con el apoyo directo de Neymar, quien había pedido a la directiva del club el fichaje de su excompañero en la selección de Brasil, y además dirigió personalmente parte de las negociaciones para cerrar la operación.

Informes brasileños confirmaron que la empresa "NR Sports", perteneciente a la familia de Neymar, participó en los movimientos que condujeron al acuerdo.

Se espera que Coutinho firme un contrato de corta duración con el Santos hasta finales de año, y que se someta a las pruebas médicas antes de cerrar oficialmente la operación.

El contrato es por aproximadamente tres meses, después de que ambas partes consideraran que esta fórmula es la más adecuada, dado el alejamiento del jugador de los partidos desde febrero.

Coutinho había rescindido su contrato con el Vasco da Gama tras disputar su último partido ante el Volta Redonda el 14 de febrero, para después alejarse de los terrenos de juego, aunque siguió entrenando de forma individual para mantener su estado físico.

Coutinho regresó al Vasco da Gama en julio de 2024, tras 14 años en el fútbol europeo, donde jugó para el Inter de Milán, el Espanyol, el Liverpool, el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Aston Villa, además de su experiencia con el Al-Duhail catarí.

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