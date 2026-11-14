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Muhammad Sharaf Eldeen
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El exestrella de Inglaterra: Mourinho me pidió que me marchara, y cuando le llevé la oferta la rompió

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Glen Johnson, exestrella del Liverpool, el Chelsea y la selección de Inglaterra, reveló una curiosa anécdota que vivió junto al técnico portugués José Mourinho durante su etapa conjunta en las filas del Chelsea, cuando el director técnico rompió el contrato de su cesión al Olympique de Lyon francés justo delante de sus ojos, antes de comunicarle que se quedaría con el conjunto londinense.

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Johnson, de 42 años, pasó cuatro temporadas con la camiseta del Chelsea, dos de ellas bajo la dirección de Mourinho durante la primera etapa del técnico portugués con los Blues, que comenzó en 2004 y que deparó grandes éxitos al club, el más destacado el título de la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2004-2005.

Pese a que el exlateral derecho no dispuso de muchos minutos de juego bajo las órdenes de Mourinho, aseguró conservar recuerdos positivos de aquella etapa, señalando que su relación con el entrenador estuvo marcada por numerosas conversaciones especiales.

Johnson dijo, en declaraciones al diario británico "The Sun": "Tengo recuerdos maravillosos de trabajar bajo la dirección de José Mourinho en el Chelsea. Ganábamos todo el tiempo, incluido el doblete de la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2004-2005".

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Y añadió: "Ganar títulos siempre ayuda a crear buenos recuerdos; nuestra confianza estaba en su punto más alto y éramos uno de los mejores equipos que ha visto la Premier League en toda su historia. José y yo tuvimos muchas conversaciones estupendas, pero una de ellas destaca de forma especial".

Johnson explicó que Mourinho veía necesario que saliera cedido para tener una mayor oportunidad de jugar, pero le puso como condición que fichara por un club que compitiera en la Liga de Campeones, para que adquiriera experiencia al más alto nivel.

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En consecuencia, el jugador inglés se movió para encontrar una oportunidad adecuada y logró llegar a un acuerdo con el Olympique de Lyon, que era uno de los clubes más destacados de Europa en aquel periodo, tras imponer su dominio en la liga francesa con la conquista del título durante siete temporadas consecutivas entre 2002 y 2008.

Johnson dijo: "Quería que saliera cedido para conseguir más minutos de juego, porque no participaba mucho con el Chelsea. Pero quería que el club jugara la Liga de Campeones si era posible, para que yo adquiriera verdadera experiencia".

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Y prosiguió: "Fui y encontré una oportunidad de cesión en el Lyon, que en aquel momento era un fichaje muy importante, durante la época en la que ganaron la liga francesa siete veces seguidas. El traspaso ya estaba cerrado, y yo era muy joven, así que era una gran oportunidad para mí. Pero fui a decírselo a José y le enseñé el contrato, y lo rompió delante de mí sin más".

Johnson señaló que la actuación de Mourinho no fue una simple decisión repentina, sino que supuso una prueba para su personalidad, después de que el técnico portugués pensara que no tenía la suficiente audacia para salir del Chelsea y vivir una nueva experiencia a una edad temprana.

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Y añadió: "No creo que pensara nunca que yo tuviera el valor de salir y conseguir un buen acuerdo como ese a mi edad. Creo que se suponía que era una prueba de carácter, y la pasé con nota, porque rompió el acuerdo y me dijo que me quedaría".

El exinternacional inglés continuó: "No tuve elección. Pero creo que me respetó más después de eso y empezó a darme más participación en el once".

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Pese a la decisión de Mourinho, Johnson no continuó mucho tiempo en el Chelsea, ya que se marchó cedido al Portsmouth en 2006, antes de incorporarse a este de forma definitiva al año siguiente, donde dispuso de una mayor oportunidad de jugar y se reivindicó en la liga inglesa.

Johnson fichó más tarde por el Liverpool en 2009 y permaneció en él hasta 2015, y a lo largo de su trayectoria internacional disputó 54 partidos con la selección de Inglaterra, convirtiéndose en uno de los laterales ingleses más destacados de su generación.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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