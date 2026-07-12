El ex primer ministro de España provoca a las estrellas de Francia

Mariano Rajoy, ex primer ministro de España, sorprendió a la selección francesa antes de las semifinales del Mundial entre «matadores» y «gallos».

España llegó a semifinales tras ganar 2-1 a Bélgica, y Francia se clasificó al vencer 2-0 a Marruecos.

En un artículo en El Debate, Rajoy elogió la clasificación de España y afirmó: «Ya queda muy poco, y esperamos que lo que viene sea aún mejor».

Y añadió: «La selección española nos ha deleitado con una actuación magnífica y merece una gran felicitación por lo que ha demostrado, ya que Bélgica no era un rival fácil».

En su artículo recordó: «Ahora nos toca Francia en semifinales. No debemos olvidar que Francia es bicampeona del mundo, finalista de la última edición, ha ganado todos sus partidos en este Mundial y lidera la clasificación de la FIFA».

Y subrayó: «Francia también cuenta con una plantilla del más alto nivel, aunque sin los franceses, y está practicando un fútbol magnífico; será un rival muy difícil».

Y añadió: «¿Qué debe hacer la selección española? Prefiero no responder, para que nadie siga mi opinión y luego las cosas salgan mal. No podemos permitirnos riesgos».

Concluyó: «Hemos ganado un Mundial y cuatro Eurocopas, más que Francia, que solo ha sido campeona de Europa en dos ocasiones... Ya veremos, pero creo que ganaremos».