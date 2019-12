Machín peligra, el Espanyol se hunde y se asoma al pozo de Segunda

Deplorable imagen del equipo de Pablo Machín, que podría ser destituido de su cargo

Ni está, ni se le espera. El RCD está en fase de alerta roja. Es último en la tabla de , sólo lleva 10 puntos, se encuentra a cinco puntos de la salvación y sus números son terribles: sólo lleva 2 puntos de los últimos 24 posibles y desde que Pablo Machín es su entrenador, ha cosechado 5 puntos de 30 posibles. Números de equipo de Segunda División. Y es que el equipo "perico" sigue en caída libre y echa el cierre a un 2019 cargado de problemas, sinsabores y malas sensaciones. Tras su derrota ante el de Javier Aguirre, la situación del equipo es ya más que desesperada. Necesitan reaccionar ya o su margen para hacerlo será realmente pequeño.

El equipo está "tocado", necesita una reacción tremenda en la segunda vuelta si no quiere consumar el descenso y la cabeza de su entrenador, Pablo Machín, corre serio peligro. Ya durante la temporada se prescindió de Gallego como técnico, pero el cambio de entrenador, lejos de funcionar, ha dado exactamente igual, porque las cosas no han mejorado con Machín a cargo del equipo. Es más, los números son realmente pobres y un claro indicativo de que, si el grupo no reacciona, va a acabar siendo carne de Segunda.

Las aguas bajan muy revueltas por Cornellà-El Prat. El equipo sólo ha conseguido ganar dos partidos de los 18 disputados. Y el próximo partido del RCD Espanyol es en víspera de la noche de Reyes, ante el FC , en el derbi regional. Sin duda, si el Espanyol tampoco logra puntuar en ese encuentro, el panorama va a ser aún más dramático.