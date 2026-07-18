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Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El equipo de Messi desafía la tormenta y declara el estado de emergencia antes de la final soñada

L. Messi
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Argentina no le tiene miedo a nada

La selección argentina sigue preparándose intensamente para la final del Mundial 2026 contra España, este domingo por la tarde.

Nueva Jersey ha sufrido lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que han afectado los preparativos de ambos equipos.

La selección española aplazó su última sesión por la actividad de los rayos y, tras valorar el riesgo, el cuerpo técnico canceló el entrenamiento para proteger a los jugadores.

En cambio, Argentina mantuvo su plan y completó la última sesión pese al mal tiempo.

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Esta decisión cobra relevancia, pues el campo de entrenamiento argentino está a solo 8 km del de España, por lo que ambas selecciones afrontaron condiciones similares.

El plantel de Lionel Messi envió un mensaje claro: están preparados para pelear por el título pese a cualquier adversidad y su objetivo es conquistar el segundo Mundial consecutivo.

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