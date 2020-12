El equipo de las decepciones chilenas del 2020

Cracks seleccionables de los que se esperaba mucho más frenaron el desarrollo en sus respectivos clubes y aguardan por un 2021 en que les salga el sol

El 'nuevo Claudio Bravo' Brayan Cortés no solo perdió la chapa de indiscutible en , dejó enormes dudas con sus serios errores puntuales y de cálculo en el Torneo y , sino que destacó por sin lograr trasladar esa confianza a Macul, donde fue cuestionado de principio a fin y le hicieron 37 goles en 26 partidos.

El Torta Opazo cerró el 2020 con una lesión que lo privó de aparecer más por el Cacique, donde cuajó por lejos su peor temporada desde que llegó de Wanderers. Impreciso en los centros y lejos de su mejor versión defensiva, tampoco ofreció su despliegue en la Selección, donde era llamado a destacar ya.

No empezó mal el año en un débil Monaco de Robert Moreno, pero la irrupción de Niko Kovac lo relegó hasta la suplencia absoluta en un cuadro monegasco que levanta cabeza y que lo considera muy poco en el proyecto. En el inicio de las Eliminatorias, Guillermo Maripán se vio lento y superado, consecuencia de la inactividad.

Ni indiscutido en la ni sucesor de Jean Beausejour pese a ser el llamado a arrancar el camino a . Alfonso Parot no logró desplegar lo que se esperaba de él en su etapa de consolidación.

Miiko Albornoz perdió su lugar en el , redondeó una campaña débil en la 2. , desapareció de la órbita de Chile y no encontró club para la temporada actual, por lo que no jugó de junio a diciembre.

El coronavirus le pegó tan duro a Erick Pulgar que tras su larguísima recuperación no volvió a ser el mismo genio de . Rendimientos discutidos en Firenze lo invitan a levantarse para ser el mismo del inicio de la 19/20, que con goles y despliegue abría el apetito de grandes de Europa.

Gabriel Suazo es imagen de lucha pero ya no más de aquel alto nivel que ilusionaba a todos en Colo Colo y Chile, con quienes llegó a ser el sparring estrella de las dos títulos de . Hoy es un mediocampista más bien intrascendente que tampoco da garantías en la banda izquierda.

El paso a fue en falso para Jorge Valdivia, que por físico o consideraciones técnicas jugó poco y nada en la transición de a Mazatlán. Volvió a Colo Colo para salvarlo del descenso y cerrar su carrera con gloria. Está por verse si lo logra.

Ángelo Araos no pasó de los 600 minutos con el Corinthians y su cartel de futuro creativo de La Roja está en ello, el cartel. Sigue sin convencer en y al no regresar a Chile no protagonizó más en el Timao, donde no es titular desde septiembre.

Eduardo Vargas dejó Tigres como uno más del plantel y no como la figura goleadora de sus primeros pasos con el club de Nuevo León. Espera revitalizar su carrera adolorida por las lesiones en Atlético Mineiro, donde encontró en Sampaoli a su guía favorita.

Alexis Sánchez, junto con Vidal la máxima referencia de la Selección y su goleador histórico, cumplió con La Roja pese a sus inconvenientes físicos, pero en le siguen ganando las lesiones, que cada día se tornan más constantes, y cuando ha estado 10 puntos ha perdido contra la consideración de Antonio Conte, que en los momentos importantes prácticamente siempre optó por Lukaku y Lautaro y llegó a decir que el tocopillano es ideal para los rivales "de menos nivel". En el Nerazzurri, el crack que pasó por es segunda punta y nunca más se le vio en los extremos, pero pese a no apelar a sus cualidades atléticas y más a su técnica, siente el desgaste y se pierde algunos duelos por mes sin excepciones. La calidad de Sánchez no se pausó durante 2020, pues sí demostró destellos, pero estos fueron demasiado aislados y a ello se suman los fracasos internacionales en y de parte de su escuadra, con quien tiene chance de mejora y contrato de larga data.

Así queda el XI de las decepciones chilenas de 2020:

