Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, no ocultó su preocupación antes del ardiente choque en el Pizjuán, y lanzó unas declaraciones contundentes en las que describió al Barcelona dirigido por Hansi Flick como un equipo que da miedo, advirtiendo al mismo tiempo de que su fácil arrollamiento de los rivales podría abrir la puerta a cuestionar el nivel de toda LaLiga.

El Sevilla recibe mañana sábado al campeón y líder de la Liga, el Barcelona, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido al que el conjunto andaluz llega con la moral alta tras cosechar 13 puntos en 6 partidos, algo que su entrenador describió como algo que llegó "después de una experiencia vital al salvar al equipo la temporada pasada, un reto extremadamente difícil".

En la rueda de prensa previa al encuentro, las palabras de admiración de Plaza hacia su rival fluyeron sin cesar, cuando dijo: "El Barcelona da miedo. Es un equipo increíble. No solo gana, sino que arrasa".

Y pese al tono de admiración, el entrenador del Sevilla se aferró a la esperanza, recurriendo a su experiencia personal ante el legendario Barcelona de Pep Guardiola.

Dijo: "Estamos en un buen momento, competiremos con todo lo que podamos. Siempre hay posibilidades de ganar, con nuestra afición todo es posible, aunque tenemos que ser perfectos para tener alguna opción. El Barcelona de Guardiola me metió cinco goles, pero también le gané una vez".

Plaza estableció una llamativa comparación entre el Barcelona de ayer y el de hoy, explicando la diferencia en el estilo del terror catalán.

Y añadió: "Con el equipo de Pep no tocabas el balón, pero estos —en referencia al equipo de Flick— crean muchas ocasiones de gol".

Las declaraciones del entrenador del Sevilla no se detuvieron en los límites del partido, sino que dirigió un mensaje velado a todo el sistema de la Liga española, al decir: "Si vienen y nos ganan con facilidad, tendremos que ver qué hacen para ganarles a todos. Si no somos capaces de estar cerca, tendremos que preguntarnos por el nivel real de ese equipo".

Y citó unas declaraciones anteriores de Cesc Fàbregas, para concluir diciendo: "Como dijo Fàbregas antes, dan miedo, marcan cuatro o cinco goles por partido".

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Y concluyó diciendo: "Intentaremos competirles, y también digo que, si llegan aquí y no somos capaces de competirles, habrá que preguntarse por el nivel de la competición cuando un equipo lo gana todo y con todos estos grandes resultados, incluso ante buenos equipos".