El emotivo mensaje del Atalanta tras su clasificación

Los de Bérgamo celebraron el pase con una camiseta con un lema animando a una ciudad afectada por el coronavirus al tiempo que llamaron a la calma.

El Atalanta celebró su pase a los cuartos de final de la Champions tras doblegar al Valencia (3-4). Los nerazzurri celebraron sobre el mismo césped de Mestalla su clasificación y lo hicieron por todo lo grande, con un mensaje efusivo para sus aficionados.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Con una camiseta y un lema que decía ‘Bergamo per te’ (Bérgamo por ti) seguido de un hashtag #molamia (Non mollare mai/ No te rindas nunca) quisieron mandar sus ánimos a una ciudad que lo está pasando mal por el coronavirus donde se han registrado más de 1.000 casos.

Más equipos

El celebra el histórico pase a cuartos y manda un mensaje de fuerza al pueblo italiano. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3DdWKnOe6M — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 10, 2020

💙🖤"Bérgamo es para ti. #Molamia (Non mollare mai = no te rindas nunca)" pic.twitter.com/5RSONqXJ2b — Mario Gago Huerta (@gago_mario) March 10, 2020

Los jugadores de Gasperini volvieron a dar un recital sobre el verde y demostraron que en ataque son sin duda el equipo más divertido de ver en Europa. Cuatro goles en la ida y otros cuatro en la vuelta, con protagonismo estrella para Josip Ilicic quien marcó un póquer, significaron el histórico triunfo.

[Las polémicas del Valencia vs. Atalanta de la Champions League: Noche horrible para Diakhaby]

Precisamente llegó horas después de que fuera menospreciado por Agnelli, presidente de la Juve, cuestionando si merece un club como este, sin apenas historial europeo, jugar la máxima competición. Vaya que sí, su andadura entre los poderosos está dando de qué hablar y seguro que habrá sido una alegría para la ciudad en horas difíciles por culpa de la enfermedad.

Llamada a la prudencia desde el club

Pero en cumpliimento de su responsabilidad como gran institución, el Atalanta pidió a sus aficionados calma y que evitaran celebraciones masivas.

"En cumplimiento del Decreto Ministerial del 9 de marzo y para salvaguardar la salud pública se pide a todas las personas a no crear reuniones en el centro de Bérgamo

Atalanta BC, en cumplimiento del Decreto Ministerial del 9 de marzo, con el propósito de salvaguardar la salud pública, invita a todas las personas a no crear reuniones en el centro de Bérgamo, en el aeropuerto de Orio al Serio o en el Centro Bortolotti en Zingonia cuando el equipo regrese de .

El artículo sigue a continuación