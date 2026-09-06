El Real Madrid español recibió un impulso antes de enfrentarse a su invitado, el Inter de Milán italiano, el próximo martes, en el arranque de su camino en la fase de liga de la Champions League, después de que los entrenamientos del equipo, hoy domingo, contaran con la participación de 3 jugadores que se recuperan de sus lesiones en las sesiones grupales.

Según Arancha Rodríguez, periodista de la emisora española "Cope", Aurélien Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch participaron en los entrenamientos grupales, mientras que Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes y Raúl Asencio continuaron con sus programas de tratamiento y rehabilitación.

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Esto llega días después de que los siete jugadores se sometieran a entrenamientos individuales, durante la preparación para el último enfrentamiento ante el Real Betis en LaLiga, que terminó con la derrota del conjunto merengue (1-0) en el estadio de La Cartuja.

Arancha Rodríguez señaló la posibilidad de que Endrick y Pitarch entren en la lista del equipo ante el Inter, dada la mejoría de su estado y su regreso a los entrenamientos grupales.

El encuentro ante el Nerazzurri representa una prueba fuerte y temprana para el equipo del entrenador José Mourinho, que busca reponerse de su derrota ante el Betis y lanzar un aviso a los grandes aspirantes al título europeo más preciado, monopolizado por el Paris Saint-Germain en las dos últimas ediciones, bajo la dirección de su entrenador Luis Enrique.

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