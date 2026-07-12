El dominio de Yamal... Una maldición que acecha a Mbappé

Los aficionados al fútbol esperan con impaciencia el partido entre Francia y España, que se disputará el martes por la noche en las semifinales del Mundial de 2026.

Los franceses avanzaron tras vencer 2-0 a Marruecos, mientras que España ganó 2-1 a Bélgica.

Según L'Équipe, Kylian Mbappé, capitán de los Bleus, busca romper su mala racha ante Lamine Yamal: ha perdido los cinco duelos eliminatorios que han disputado, tanto con clubes como con selecciones.

En todos los duelos eliminatorios directos, a nivel de clubes y selecciones, Yamal ha superado a Mbappé.

Con la selección, perdió dos semifinales ante España: 1-2 en la Euro 2024 y 4-5 en la Liga de Naciones 2023.

Con el Real Madrid tampoco ha podido con el Barcelona de Yamal: ha perdido tres finales.

Cayeron en la final de la Copa del Rey 2025 (2-3) y en las Supercopas de España 2025 y 2026 (2-5 y 2-3).

Según L'Équipe, la única victoria de Mbappé sobre Yamal en eliminatorias fue en cuartos de la Champions 2023-2024, a ida y vuelta: perdiendo la ida 3-2 en casa y ganando la vuelta 4-1 en España».