El dilema de Bastoni preocupa al Inter y el Barcelona espera el momento de atacar

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El Inter de Milán presiona a su jugador Alessandro Bastoni, que figuraba entre los objetivos del Barcelona, para que renueve su contrato, que finaliza en el verano de 2028.

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El diario Sport informó de que el Inter de Milán venderá a Bastoni el próximo verano por una cantidad muy inferior a la esperada si no renueva su contrato.

Por lo tanto, Alessandro Bastoni debe elegir entre renovar su contrato con el Inter de Milán o dejar la puerta abierta a una salida rumbo al club catalán.

La situación contractual del defensa italiano podría convertirse en un factor decisivo en una operación que ya estaba sobre la mesa durante el pasado mercado de fichajes estival.

Según informó el sitio web Tuttomercatoweb este viernes, el Inter de Milán ha iniciado contactos preliminares con el entorno de Bastoni para negociar la renovación de su contrato.

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Alessandro Bastoni percibe cerca de 6 millones de euros anuales, y las conversaciones todavía se encuentran en sus fases iniciales, mientras que un acuerdo parece lejano por el momento.

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El Barcelona ya había intentado fichar a Bastoni durante el último mercado de fichajes estival, pero se topó con unas exigencias económicas demasiado elevadas.

El Inter de Milán llegó a fijar el valor del jugador en torno a los 80 millones de euros, una cantidad que el club catalán consideró exagerada, lo que terminó por frustrar cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo.

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No obstante, el interés por el jugador no ha decaído. Según informó recientemente la cadena «Sky Sports», los contactos entre el Barcelona y los representantes de Bastoni siguen en marcha.

El jugador no descarta la posibilidad de vivir una experiencia en el Camp Nou, aunque su prioridad pasa por conocer las condiciones deportivas de un posible traspaso y el papel que tendría dentro del equipo del técnico Hansi Flick.

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El punto de inflexión podría situarse en el verano de 2027. Si Bastoni no renueva su contrato antes de esa fecha, entrará en su último año con el Inter de Milán, una circunstancia que cambiaría enormemente los parámetros de la negociación.

El Inter de Milán se encontraría entonces ante dos opciones: aceptar una oferta económica inferior a sus exigencias actuales o arriesgarse a perder al jugador gratis cuando finalice su contrato en 2028, sin obtener ninguna contraprestación por su venta.

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Esta situación podría beneficiar al Barcelona, que tendría la oportunidad de negociar desde una posición de mayor fuerza y por una cantidad que se prevé inferior a la que se planteó el pasado verano.

El deseo del Inter es conservar a uno de sus jugadores clave, pero la decisión de Bastoni será determinante para definir su futuro. Renovar el contrato significa asegurar su futuro en Milán, mientras que la no renovación permitiría al Barça lanzar un nuevo intento por ficharlo en unas condiciones económicas mucho más favorables.