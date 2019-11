"El día del sorteo no sentí miedo, estaba muy contento"

Tomáš Syrovátka revela en Goal sus sensaciones el día que se convirtió en fenómeno viral por su reacción al ver al Slavia en el grupo de la muerte.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Tomáš Syrovátka, el vicepresidente del Slavia de Praga, es un hombre feliz y no suele esconderlo, como no lo hizo durante el pasado sorteo de la fase de grupos. Aquel día, su reacción tras ver que el equipo checo quedaba encuadrado en el grupo de la muerte, junto a , Inter y Dortmund, dio la vuelta al mundo. Entonces el Slavia parecía una perita en dulce pero tanto los catalanes, como los italianos y los alemanes, han sufrido de lo lindo frente al campeón de la , que hoy visita el Camp Nou convencido de que la victoria es posible tal y como aseguran desde los despachos a pesar de que la primera reacción, tan espontánea, que ofreció el Slavia pareciera de cierto temor ante lo que venía.

Se le vio particularmente nervioso el día del sorteo de la . ¿En qué pensaba entonces?

"Estaba pensando en que estábamos viviendo un sueño inesperado. Cuando llegamos al Slavia hace cuatro años el club luchaba por la supervivencia porque sufría serios problemas económicos. Nuestro presidente, Jaroslav Tvrdík, trajo un importante inversor desde , contratamos a un gran equipo de expertos y juntos hemos logrado ya dos Copas Checas y alcanzado los cuartos de final de la ".

¿Sintió miedo al ver que Barcelona, Inter y Dortmund iban a ser los rivales del Slavia?

"¡Por supuesto que no! Me sentí impresionado por los rivales pero especialmente me notaba contento, apasionado, respetuoso y satisfecho. Era una mezcla de todo eso"

¿Por qué esta mezcla de sentimientos?

"El Slavia es uno de los clubes más antiguos del continente. Nuestra historia está vinculada a la que ha vivido nuestro país. Durante la primera mitad del siglo XX el club incluso logró tener una gran reputación a nivel internacional y contó con algunos de los mejores futbolistas de la época, como el portero František Plánička o Josef Bican, el mayor goleador del siglo pasado junto a Pelé. En 1938 ganamos la Copa Mitropa, que por aquel entonces era el torneo más importante, hemos jugado ocho veces contra el Barcelona y estamos equilibrados en cuanto a resultados directos".

¿No les intimidan, pues, los rivales en la fase de grupos de la Champions League?

"Sabemos que existe una diferencia importante en cuanto al potencial del Slavia en comparación con el que tienen el Barcelona o el Dortmund, sentimos un gran respeto por esos clubes. Pero también respetamos nuestra historia y el legado de nuestros predecesores. En la fábula más popular de la tradición checa hay una leyenda que dice que no hay que dejarse humillar por nadie igual que no hay que destacarse por encima de nadie. Y es exactamente eso lo que intentamos hacer. Además, no hay que olvidar que el Grupo F seguramente sea el más difícil de la competición esta temporada".

De momento ya han tenido contra las cuerdas al Inter y al mismísimo Barcelona. ¿Cuáles son las aspiraciones del Slavia en esta edición de la Champions League?

"Sabemos quién tenemos enfrente, somos realistas. Pero, por el otro lado, tenemos al mejor entrenador de la República Checa y un número de jugadores con un potencial muy importante. Intentamos practicar un fútbol moderno, en este aspecto. Nuestros entrenadores y jugadores nunca se rinden y demuestran siempre un elevado nivel de confianza en sus habilidades. Y estoy convencido de que lo demostrarán en cada partido para complicarle la vida a los grandes favoritos como ha hecho ya en los partidos anteriores. Ante el Inter casi ganamos y ante el Dortmund, y especialmente ante el Barcelona, jugamos de forma excelente".

Sin embargo, el equipo todavía no ha logrado un gran resultado en la competición. ¿Contra quién cree que puede dar la campanada?

"Creo firmemente en que puede lograrse en el próximo partido. Como dije, somos un club que nunca se rinde y estoy convencido de que lucharemos hasta el final".