El futuro del portugués Rafael Leao pasó de ser un fichaje estrella esperado a convertirse en una pesada carga para el Milan, después de que el club decidiera rebajar sus exigencias económicas de forma sorprendente y abrir la puerta a su salida por menos de la mitad de su cláusula de rescisión.

La cadena "Football Italia" reveló que el nuevo entrenador del conjunto rossonero, Ruben Amorim, no se ha mostrado plenamente convencido con la estrella portuguesa, y lo ha incluido en la lista de jugadores que pueden ser vendidos este verano en caso de que llegue una oferta adecuada.

Leao (27 años) había comunicado a la directiva del Milan, al término de la temporada 2025-2026, su deseo de vivir una nueva experiencia fuera de Italia, con preferencia por un traspaso a la Premier League o a LaLiga. Con solo dos años restantes en su contrato, el club es consciente de que este verano podría ser la última oportunidad de obtener un beneficio económico antes de que entre en su último año y su precio caiga aún más.

Pese a ello, el jugador no ha recibido hasta ahora ninguna oferta oficial de Inglaterra o España, y con apenas dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, su futuro sigue en el aire.

Según informó "Sky Sport Italia", Amorim ha elaborado una lista con los nombres de los candidatos a salir que incluye a Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana y David Odogu, con la posibilidad de prescindir también de Leao, Santiago Giménez y Pervis Estupiñán.

La cadena aseguró que Amorim no se opone a que Leao continúe en la temporada 2026-2027, pero tampoco se opondrá a su venta si se dan las condiciones adecuadas.

De 175 a 40 millones de euros

La gran sorpresa estuvo en la evolución del precio del jugador. Después de que el Milan pidiera inicialmente 60 millones de euros, y luego rebajara el techo de sus expectativas a entre 50 y 60 millones, el informe del viernes reveló que la directiva está ya dispuesta a escuchar ofertas de entre 40 y 45 millones de euros únicamente, en un desplome enorme en comparación con la cláusula de rescisión de 175 millones de euros que el club fijó en la última renovación de contrato.

La situación se complicó aún más por la rotura muscular que sufrió Leao, que le impedirá participar en el partido amistoso ante el Manchester United el sábado, y que también amenaza con dejarle fuera del estreno de la Serie A ante el Torino el próximo domingo.