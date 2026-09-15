Kyle Boudache, la joven promesa del Olympique de Lyon francés, confirmó su firme decisión de representar a la selección de Argelia durante el próximo periodo, subrayando que su elección de "los Verdes" no cambiará bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de recibir una llamada de Zinedine Zidane, seleccionador de Francia.

El jugador de 20 años explicó, en una entrevista recogida hoy martes por el diario argelino "El Khabar", que su mayor sueño es vestir la camiseta de la selección argelina y disputar con ella la fase final de la Copa del Mundo, además de jugar las mayores competiciones europeas a nivel de clubes con su equipo.

La elección de Boudache por la selección argelina ha dejado de ser una simple postura anunciada por el jugador en declaraciones anteriores, después de dar un paso oficial hacia la representación de "los Verdes", al aceptar defender los colores de la selección argelina, recibiendo así su primera convocatoria con la selección de Argelia sub-23.

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La convocatoria de Boudache con la selección olímpica argelina, dirigida por el técnico Rafik Saïfi, llegó como un paso que refleja el firme compromiso del jugador con su decisión internacional y su deseo de comenzar su andadura con las selecciones argelinas.

Boudache zanjó su postura de forma clara cuando le preguntaron por la posibilidad de recibir una llamada de Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, para convencerlo de representar a Francia.

El delantero del Olympique de Lyon no dejó lugar a dudas sobre su elección, asegurando que su decisión se mantendrá firme sea cual sea la situación, y dijo: "Será Argelia en cualquier caso, es mi país".

Esta declaración refleja el apego del jugador a sus raíces argelinas, pese a tener la oportunidad de representar a la selección francesa, en el marco de una trayectoria que ha empezado a tomar una curva ascendente dentro del fútbol francés.

El mayor sueño y unas raíces argelinas arraigadas

Boudache situó la participación en la fase final de la Copa del Mundo con la camiseta de la selección argelina entre sus principales objetivos futuros, junto con disputar las grandes competiciones europeas con su club.

El joven delantero dijo: "El sueño para mí es jugar en las grandes competiciones como la Liga de Campeones de Europa, y también jugar la Copa del Mundo con Argelia".

Las palabras de Boudache revelan ambiciones claras que busca lograr durante los próximos años, ya sea a nivel de clubes mediante la participación en la Liga de Campeones de Europa, o a nivel internacional al llegar a la Copa del Mundo con la selección argelina.

Boudache aseguró que su vínculo con Argelia no se limita al fútbol ni a representar a la selección nacional, sino que está ligado también a sus raíces familiares y a su estrecha relación con la región de la Cabilia.

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El joven delantero explicó que se preocupa por visitar la región junto a su familia durante el verano, asegurando que su familia procede de allí. Dijo en este sentido: "Voy a la Cabilia cada verano con mi familia. Volvemos allí para recuperar nuestra energía, porque procedemos de esa región".

Las declaraciones de Boudache reflejan la profundidad de su vínculo con sus orígenes argelinos, lo que explica su firme decisión de representar a "los Verdes" pese a la posibilidad de tener la oportunidad de vestir la camiseta de la selección francesa.

Boudache atraviesa actualmente una etapa importante en su carrera futbolística con el Olympique de Lyon, después de haber defendido los colores del Niza durante la temporada pasada. El delantero de 20 años participó en 19 partidos con el Niza la temporada pasada y logró marcar tres goles, antes de trasladarse a las filas del Olympique de Lyon durante el mercado de fichajes de verano.

Boudache espera que su nueva experiencia con el Lyon represente un paso importante en su carrera, que le ayude a mejorar su nivel y a alcanzar las grandes competiciones que sueña con disputar, ya sea con su club o con la selección argelina.

En el momento en que el jugador ha comenzado a afianzar su lugar dentro del fútbol francés, parece que su postura a nivel internacional ya está zanjada, después de elegir con claridad a Argelia, asegurando que cualquier intento futuro de convencerlo de representar a Francia no cambiará su decisión.

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