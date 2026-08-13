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El defensa de Egipto pone rumbo a la Serie A

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Un solo paso separa a Fayed del Calcio

El jugador egipcio Omar Fayed llegó a Italia este jueves, con vistas a completar su traspaso a uno de sus clubes procedente del Fenerbahçe turco, según un informe periodístico.

El destacado periodista italiano Fabrizio Romano señaló que el Fenerbahçe alcanzó un acuerdo para vender a Fayed al Frosinone italiano, antes de que el defensa de 23 años viajara para someterse al reconocimiento médico y firmar los contratos.

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Fayed nació el 4 de julio de 2003, se desempeña como central y mide 1,92 metros.

Comenzó su carrera en las categorías juveniles del Al Mokawloon Al Arab, antes de ser ascendido al primer equipo, y luego fichó por el Fenerbahçe en agosto de 2023, con un contrato hasta junio de 2027.

Durante su etapa en el Fenerbahçe, Fayed vivió experiencias a préstamo, ya que jugó con el Novi Pazar serbio, después con el Beerschot belga y, por último, con el Arouca portugués en la temporada 2025-2026, antes de regresar al club turco.

Hasta ahora no ha disputado ningún partido oficial con el primer equipo del Fenerbahçe.

En el plano internacional, Fayed representó a las selecciones de Egipto en las categorías inferiores y disputó los Juegos Olímpicos (París 2024), y cuenta con 10 participaciones con Egipto sub-23, según datos de "Transfermarkt".

Según los informes que revelaron los detalles del acuerdo, el valor del traspaso de Fayed al Frosinone asciende a unos 500.000 euros, además de incentivos, a la espera de que pase el reconocimiento médico y firme los contratos.

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