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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El cuarto golpe: Neom ahonda las heridas en el corazón del Al-Ittihad

Fichajes
Al Ittihad
Neom SC
F. Al-Ghamdi
Arabia Saudita

¿Qué hará el equipo en la nueva temporada?

El NEOM ha ahondado la herida en el corazón del Al-Ittihad en la Roshn Saudi League, después de incorporar a uno de sus jugadores durante el actual mercado de fichajes estival.

El NEOM anunció ayer miércoles la contratación de Faisal Al-Ghamdi, centrocampista del Al-Ittihad, en calidad de cedido hasta el final de la próxima temporada.

Al-Ghamdi abandona el Al-Ittihad tras una única temporada, en la que disputó 20 partidos, logrando marcar un solo gol y repartir dos asistencias.

El jugador de 25 años será el cuarto futbolista que pierda el Al-Ittihad en la medular antes del inicio de la nueva temporada, algo que agrava la crisis del club en esta posición, ante la escasez numérica que padece en ella.

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El club saudí ya había perdido al brasileño Fabinho, que dejó el equipo tras finalizar su contrato, al maliense Mamadou Doumbia, que arrastra una larga lesión desde la temporada pasada, así como a Hamed Al-Ghamdi, que sufrió una rotura del ligamento cruzado durante la pretemporada.

En contrapartida, el Al-Ittihad ha fichado al centrocampista senegalés Dion Lopy, procedente del Almería español, y a Rakan Al-Kaabi, del Al-Feiha, además de ascender a Farha Al-Shamrani para participar con el primer equipo.

El Al-Ittihad comenzará su andadura en la Roshn Saudi League pasado mañana sábado, cuando se enfrente al Al-Kholood en la primera jornada de la competición.

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