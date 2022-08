El complicado puzle del futuro de Edinson Cavani

El uruguayo sigue buscando equipo y a sus 35 años, lo necesita para ponerse en forma para el Mundial

Edinson Cavani tiene prisa por resolver su futuro. El mercado acaba el 1 de septiembre, las hojas del calendario siguen avanzando y el uruguayo, que tiene 35 años y el próximo mes de febrero tendrá 36, sigue sin equipo. No ha encontrado todavía un club de destino y su deseo pasa por encontrar un equipo en Europa que le permita seguir jugando, acumulando minutos y poder así llegar en forma al Mundial de Qatar, que disputaría con Uruguay y que, a buen seguro, será la despedida del charrúa en una Copa del Mundo.

¿Qué está pasando con Cavani? Tras rechazar la oferta de Boca Juniors para jugar en la liga argentina, el uruguayo sigue esperando una oferta que le satisfaga. Una de Europa. Y a poder ser, si se puede elegir, de LaLiga. En el último mes se ha especulado en diferentes medios de comunicación que Cavani tiene un acuerdo cerrado con el Villarreal. Ese extremo que no le consta a GOAL. El club amarillo no le tiene como gran prioridad y a pesar de las informaciones que le colocan en La Cerámica para la próxima temporada, no hay acuerdo por Cavani, ni está cerrado.

En cambio, hay un club español que sí está intentando negociar para fichar a Cavani. Se trata del Valencia CF. Sin embargo, es una operación complicadísima. Primero, poque el Valencia apenas tiene margen de "fair play" para poder fichar (unos 7-8 millones de margen). Segundo, porque el Valencia tendría que deshacerse antes de Marcos André o de Maxi Gómez, para hacer hueco en el margen salarial al uruguayo, que tiene pasaporte italiano. Y tercero, porque si el club ché pudiera solventar todas esas dificultades, estaría el asunto de su salario. Cavani, eso sí, podría acceder a rebajar muchísimo sus pretensiones para poder encajar así en un salario inferior a los 2 millones netos por temporada, que sería la cifra que se ajustaría a los parámetros económicos del Valencia.

Por último, quedaría un asunto que no es menor. ¿Qué rendimiento podría ofrecer Cavani a sus 35 años para 36? Hay quien cree en Valencia que el charrúa seguirá haciendo goles tenga la edad que tenga y que, con la motivación del Mundial a la vuelta de la esquina, sería un refuerzo de lujo para Gattuso. También hay quien considera que Cavani ya ha dado lo mejor que tenía y que su llegada no acabaría resultando un salto de calidad. En todo caso, Cavani sigue con su futuro en el aire y sigue buscando equipo. Veremos si el interés del Valencia se queda en papel mojado o si finalmente se consuma.