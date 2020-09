El complicado 'operativo regreso' de Javi Martínez al Athletic

El Bayern pide 10 millones de euros por el polivalente jugador español, pero los Leones aspiran a ficharle gratis.

El regreso soñado de Javi Martínez al de Bilbao está a punto de quedarse en eso: en un sueño.

El polivalente futbolista español se unió al procedente del Athletic en 2012 y, tras ocho años llenos de trofeos en Baviera, el jugador de 32 años espera volver al club vasco. Sin embargo, Goal y SPOX entienden que su deseo está en grave peligro. ¿Las razones? Económicas.

El Athletic cuenta con que el Bayern y Javi Martínez lleguen a un acuerdo sobre la rescisión de su contrato, lo que permitiría al español unirse a los Leones de forma gratuita. Sin embargo, el Bayern espera recibir al menos 10 millones de euros y parece no estar dispuesto a negociar la rescisión del acuerdo de Martínez.

En caso de puedan convencer al Bayern de dejar salir gratis al futbolista, que en 2021 termina contrato con el campeón de la , el Athletic cree que tiene el dinero suficiente para pagarle un alto salario a Martínez. Eso sí, si no pueden persuadir al club alemán, los vascos no podrían pagar el fichaje de Martínez y además hacerle un buen contrato al jugador.

Javi también ha sido vinculado con un supuesto interés por parte de la , así como de clubes de la , la , Arabia Saudita y , que podrían ofrecerle un contrato mucho más lucrativo que cualquiera de los equipos de .

El martes, Martínez se perdió la tradicional sesión de fotos del Oktoberfest del Bayern, lo que dio lugar a varias especulaciones. Muchos medios dieron por hecha la salida del futbolista, pero este miércoles fue incluido en la convocatoria del equipo teutón para la disputa de la contra el de este jueves.

El entrenador del Bayern, Hansi Flick, dijo el miércoles que no estaba completamente seguro de la situación de Martínez, pero que estaba feliz de tenerlo como opción para el partido en Budapest frente a los andaluces.

"No siempre puedo entender completamente las cosas", dijo Flick. "También me sorprendió un poco que Javi Martínez se fuera, a pesar de que todavía está en nuestra plantilla. Me alegro de que Javi esté aquí".

Martínez ha sido una opción valiosa para el Bayern desde su llegada en 2012, jugando tanto como defensa central como en el mediocampo, pero el veterano jugador ha perdido terreno últimamente y solo jugó de inicio 10 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2019-20.

El mes pasado, el director ejecutivo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, confirmó que Martínez estaba buscando dejar el club.