El City aprieta el cerco sobre Rodri y el Barcelona

El Barcelona sigue avanzando en la operación para fichar a Rodri, estrella del Manchester City, aunque todas las partes implicadas continúan actuando con cautela, ante la falta de un acuerdo definitivo hasta el momento.

El Barcelona ya ha presentado su segunda oferta para hacerse con el jugador, mientras que el Manchester City reclama 80 millones de euros.

El diario Sport publicó las declaraciones de Enzo Maresca, entrenador del City, quien afirmó: "Por el momento, parece que Rodri estará en Mánchester el próximo miércoles".

Las palabras de Maresca reflejan la situación contractual actual del jugador, pues mientras el traspaso de Rodri no se cierre por completo, sigue siendo futbolista de su club inglés y, por tanto, debe atenerse al programa establecido previamente.

La postura de Maresca parece lógica, ya que el técnico italiano defiende los intereses de su equipo y cuenta con el jugador, mientras oficialmente siga formando parte de la plantilla del Manchester City.

Lo que pueda ocurrir durante las próximas horas es otra cuestión, si el Barcelona y el club inglés logran cerrar los últimos detalles de unas negociaciones que experimentaron avances durante el fin de semana.

En el Barcelona, precisamente, se han aprovechado los últimos días para dar pasos adicionales de cara a la llegada del jugador.

El deseo del club catalán pasa por acelerar la operación de Rodri lo máximo posible, de modo que el recién llegado pueda incorporarse cuanto antes al sistema del entrenador Hansi Flick, quien quiere disponer de sus servicios de manera casi inmediata.

El objetivo del técnico alemán es que Rodri ya esté presente el 12 de agosto en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, una fecha que obliga a todas las partes a intentar cerrar la operación con rapidez si quieren que el jugador se sume a los entrenamientos sin más demora.

Esto no significa que el acuerdo esté ya cerrado, pues fuentes conocedoras de las negociaciones pidieron calma el pasado viernes, precisamente porque quedan algunos asuntos por resolver antes de considerar la operación totalmente completada.

Por este motivo, las declaraciones de Maresca no deben interpretarse necesariamente como un cambio en el panorama ni como un obstáculo para la operación, ya que simplemente describen la realidad del momento actual.

Una vez se obtenga la luz verde definitiva, llegará también el momento de que el jugador se despida de la ciudad de Mánchester y ponga rumbo a Barcelona.