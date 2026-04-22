El Chelsea toma medidas drásticas y despide a Liam Rosenior

El Chelsea destituyó este miércoles a Liam Rosenior como entrenador tras la derrota por 3-0 ante el Brighton & Hove Albion.

«En nombre de todos en el Chelsea, agradecemos a Liam y a su cuerpo técnico su esfuerzo durante su estancia en el club. Desde su llegada a mitad de temporada, Liam ha mostrado gran integridad y profesionalidad», indicó el club en un comunicado en su web.

«No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no han cumplido las expectativas. Le deseamos mucho éxito en el futuro», añade la directiva.

El comunicado añade: «Calum McFarlane dirigirá al equipo de forma interina hasta final de temporada, con el respaldo del cuerpo técnico actual. Nuestro objetivo es alcanzar la clasificación europea y avanzar en la FA Cup».

Rosenior, contratado en enero tras el cese de Enzo Maresca, no logró enderezar el rumbo: el equipo cayó en la Premier y fue eliminado por el París Saint-Germain en octavos de la Champions.

En la Premier League sumó cinco derrotas consecutivas sin marcar. Esta racha, unida a la eliminación europea, ha motivado su cese. Su contrato finalizaba en 2032.

La afición llevaba tiempo pidiendo su salida, y el martes estalló tras el 3-0 en Brighton.