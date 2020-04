El Chelsea le cierra la puerta a un Coutinho sin pretendientes

Los 'blues' tienen como prioridad a Jadon Sancho y según ha podido saber Goal el nombre del brasileño del Barcelona no está sobre su mesa.

Nadie quiere a Philippe Coutinho. Por lo menos, no al precio que pretende ingresar el , alrededor de unos 80 millones de euros, la mitad de lo que pagó hace poco más de dos años para hacerse con sus servicios cuando era jugador del . La devaluación de un jugador que llegó a cambio de un precio más elevado de lo que realmente costaba es evidente y su tasación ya ni siquiera alcanza esta cifra después de que el Bayern haya resuelto no firmarle por esa cantidad, la que tiene firmada en su contrato de cesión. Así que, salvo sorpresa, Coutinho regresará al Barcelona sin tener una sola propuesta en firme para abandonar el Camp Nou como es deseo del club azulgrana.

Desde los despachos del Camp Nou trabajan para encontrar un club que se adapte a la situación y pueda abonar una cantidad que se acerque lo máximo posible a los algo más de 80 millones que quedan por amortizar a la vez que colme las aspiraciones deportivas del brasileño, otrora una estrella mundial y hoy un jugador venido a menos a pesar de encontrarse en la edad ideal de cualquier profesional. Descartado el Bayern, pero también tanto la como el Inter, que no pagan fichas tan altas como la de Coutinho, sólo queda la vía inglesa para intentar recuperar parte de una inversión que ha resultado frustrada por la poca aportación deportiva que ha ofrecido el jugador que debía reemplazar a Andrés Iniesta.

Sucede que las puertas de los grandes de la Premier League están cerradas para Coutinho en estos momentos. Jürgen Klopp ya ha manifestado que el brasileño sólo regresará a Liverpool si las condiciones son muy ventajosas mientras que y están más pendientes de pelearse por ver quién se lleva a Jadon Sancho que de recuperar a Coutinho para la Premier League. Los red devils parten con ventaja mientras que los blues no precisan de grandes incorporaciones en el capítulo de centrocampistas ofensivos, sin olvidar que la ascendencia de Kia Joorabchian, uno de los agentes de Coutinho, ya no es tan poderosa en Stamford Bridge como en otros tiempos.

Sí lo es en el , pero todavía está por ver que los gunners puedan interesarse por Coutinho. De todas formas, es una posibilidad que en el Camp Nou se mantiene como abierta, igual que la de un que ya el pasado verano pujó por hacerse con la cesión, que finalmente se adjució el Bayern. Recientemente también se ha relacionado al brasileño con el sin que haya trascendido oferta en firme alguna. Los campeones de la Premier League de 2018 están en condiciones de ofrecer un buen traspaso y una buena ficha, no tanto a garantizar las aspiraciones a títulos importantes. El , por su parte, se encuentra en una situación parecida al estar excluido de las próximas dos ediciones de la .

De esta forma sólo cabe concluir que no hay novedad en el frente Coutinho. El Bayern ya ha tomado la decisión de no incorporarle por ese precio mientras sigue sin existir ofertas en firme ni la más mínima determinación para apostar por él por parte de ninguno de los clubes más pudientes del Viejo Continente. El Barcelona no se da por vencido y le buscará una salida sabiendo que su venta es clave para afrontar con garantías la renovación de la plantilla según estaba previsto.