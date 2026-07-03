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El Chelsea ficha a la joya defensiva de Escocia

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Un nuevo golpe de los Blues en el mercado de jóvenes promesas

El Chelsea mantiene su política de fichar jóvenes talentos de diversas ligas europeas para reforzar el primer equipo y las categorías inferiores.

Según Fabrizio Romano, experto en traspasos, el Chelsea ha acordado con el Heart of Midlothian fichar al defensa de 17 años Alfi Osborne.

Según ha publicado en su perfil de X, el joven, que milita en la sub-19 escocesa, ha superado los reconocimientos médicos y firmará un contrato a largo plazo con los ‘Blues’.

El jugador rechazó otras ofertas europeas, confiando en el proyecto de cantera del Chelsea.

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