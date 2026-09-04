Sparta de Róterdam y PEC Zwolle tuvieron que repartirse los puntos este viernes por la noche en un partido entretenido. En Het Kasteel acabó 2-2. Fue una gran noche para Isaac Babadi, cedido por el PSV: en su debut vio puerta de inmediato.

Ambos equipos dispusieron de ocasiones en el inicio, y Milan Zonneveld pareció ser el primero en golpear. El espigado delantero cabeceó el balón al fondo de la red, pero el tanto fue anulado. Se habría cometido una falta en el área.

Poco después, el balón acabó en la portería en el otro lado. Tras una gran acción, Dylan Mbayo puso el balón en Ibrahim Cissoko, que se fue hacia dentro y definió con calidad al palo largo: 0-1. Alegría en el PEC, que ganó confianza en un buen desenlace.

Esa confianza recibió un duro golpe en apenas tres minutos. Sparta volvió a generar peligro a la salida de un córner, con Zonneveld cabeceando el balón a la red. Esta vez el tanto sí subió al marcador: 1-1.

En la fase hasta el descanso, el partido fue de ida y vuelta en Het Kasteel. Ryan Thomas vio cómo rechazaban su disparo lejano, Mitchell van Bergen puso a prueba los reflejos de Jasper Schendelaar y Michael Brouwer salvó de forma sobresaliente un remate de Mbayo. Después, Casper Terho también estrelló un balón en el poste para el Sparta.

También tras el descanso siguió siendo un partido sumamente entretenido. Mbayo golpeó el larguero, mientras que Terho, en el otro lado, rozó el gol con un disparo fuera por muy poco. En el minuto 69 llegó entonces el 2-1 para el Sparta.

Thomas perdió el balón de forma enormemente descuidada en su propio campo, lo que permitió a Zonneveld hacerse con él. Sin embargo, el delantero no fue egoísta y cedió para Babadi, que acompañaba la jugada, y este tocó el balón con sutileza para batir a Schendelaar. Un debut soñado, por tanto, para el jugador cedido por el PSV.

Pero no se quedaría ahí. Un libre directo de Tobias Sommer encontró la cabeza de Koen Kostons, que cabeceó de maravilla para hacer el 2-2. El empate fue con lo que tuvieron que conformarse ambos equipos, y también fue lo justo.