Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP

Traducido por

El caso de Irán... De Bruyne respeta la decisión de García

Belgium vs Irán
Belgium
Irán
World Cup
K. De Bruyne
R. Garcia
Bélgica
Irán

La selección belga tropezó por segunda vez consecutiva en la fase final del Mundial 2026 al empatar 0-0 con Irán.

Bélgica, dirigida por Rudi García, había debutado con un 1-1 ante Egipto.

Kevin De Bruyne, sustituido por Matías Pardo en el 87’, admitió:

«Debimos marcar», admitió en DHnet. «Tuvimos ocasiones, pero empezamos muy rápidos y nos topamos con un muro defensivo».

Y añadió: «Teníamos que haber tenido más paciencia; no había muchos espacios para crear ocasiones. En algunos momentos encontramos soluciones por la banda izquierda».

World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Belgium crest
Belgium
BEL
World Cup
Egipto crest
Egipto
EGY
Irán crest
Irán
IRÁ

Tras la expulsión que dejó a Bélgica con diez, García reemplazó a Lukaku por Theate.

De Bruyne añadió: «Dominábamos con 11 contra 11, pero al quedarnos 10 la presión alta ya no era la mejor opción. Aun así, generamos ocasiones».

Reconoció que la inferioridad numérica justificaba la táctica, aunque el equipo siguió generando ocasiones sin éxito.

Anuncios