El español Koke, capitán del Atlético de Madrid, se pronunció sobre la derrota de su equipo (2-1) ante el Liverpool, ayer miércoles, en el estadio de Anfield en la Liga de Campeones de Europa, abordando el asunto de su compañero Julián Álvarez, que no logró fichar por el Barcelona durante el mercado de fichajes de verano.

Álvarez fue el eje del mercado veraniego, después de anunciar su deseo de dejar el Atlético, en medio de un serio interés del Barcelona, pero la operación finalmente no se cerró, y el club madrileño se aferró a los servicios del argentino.

Koke declaró en sus palabras tras el partido ante el Liverpool: "Hicimos una primera parte muy completa, marcamos un gol y luego supimos mantener el ritmo del partido. Ellos empataron y nos fuimos al descanso entre los dos tiempos. Después regresaron a la segunda parte algo mejor y marcaron el segundo gol. Y a partir de ahí fue difícil volver al partido".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Sabemos que son un equipo que presiona con fuerza y leyeron el partido de una manera que les convenía. Nos venía bien aumentar el ritmo de juego, pero no pudimos lograr el empate".

Y prosiguió: "La temporada pasada empezamos la Liga de Campeones con una derrota y llegamos a semifinales. La Liga de Campeones de Europa es una temporada larga. Y aunque tenemos muchas ganas de ganar los partidos, perdimos en Bilbao hace unos días y volvimos a perder hoy. Queremos ganar el próximo partido".

Y sobre el asunto de Álvarez cerró sus declaraciones: "Todos estamos muy cansados, especialmente él. Tenemos que dejarle jugar, disfrutar y cumplir con su función, que es jugar al fútbol. Todos tenéis que dejarle un poco tranquilo, porque ha pasado un verano un tanto cansino. Dejadle dar lo mejor de sí mismo".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



