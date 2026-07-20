El campeón del mundo se mete en un lío

La conquista del título de la Copa del Mundo de 2026 por parte de la selección española no solo fue un logro histórico, sino que también recordó las promesas que los jugadores de «La Roja» hicieron antes del torneo, especialmente Marc Cucurella, quien ahora debe cumplir unas declaraciones que generaron gran polémica entre la afición.

La selección española conquistó su segundo Mundial tras una campaña brillante que culminó con la victoria en la final, y una nueva generación ya forma parte de la historia del fútbol español.

Cocorella, nuevo defensa del Real Madrid, había prometido antes del torneo tatuarse la imagen del seleccionador Luis de la Fuente si ganaban el título, y lo recordó tras la final.

Tras la final, Cocorella declaró: «Ahora debo elegir el lugar visible para tatuarme a Luis de la Fuente; lo decidiré en el viaje de vuelta a España».

En Instagram preguntó a sus seguidores si conocían un buen tatuador.

No obstante, el tatuaje no era su única promesa: antes del torneo había anunciado que se retiraría de la selección si España ganaba el Mundial.

En una entrevista previa con Movistar, el jugador había dicho: «Si ganamos el Mundial, al día siguiente llamaré a Luis de la Fuente y le diré que me retiro de la selección y que no cuente conmigo nunca más. Después de ganar la Eurocopa y el Mundial, no se puede pedir más».

Pese a la difusión de esas palabras, todo indica que Cocorela seguirá en la selección, ya que aún puede aportar mucho en los próximos años, así que su anuncio parece más una broma que una decisión firme.