El Bernabéu expulsa al Real Madrid: ¡un mes entero lejos de los silbidos!

El Real Madrid se prepara para disputar un periodo de sus próximos partidos lejos del estadio Santiago Bernabéu, después de que sus encuentros como local esta temporada se hayan convertido en una prueba recurrente ante su afición, que no ha dudado en lanzar silbidos pese a que el equipo no ha sufrido ninguna derrota hasta ahora en su estadio.

El Real Madrid ha jugado 4 partidos en su estadio esta temporada y en cada uno de ellos fue recibido con silbidos, en un claro indicio de la magnitud de las exigencias de la afición, que espera del equipo un rendimiento más convincente y resultados acordes con las ambiciones del club.

Y aunque el conjunto blanco ha mantenido su registro invicto en el Bernabéu, eso no ha sido suficiente para satisfacer a su afición, acostumbrada a esperar más de sus jugadores en cada partido, y con la repetición de la escena, los encuentros en su estadio se han convertido en algo parecido a una prueba psicológica y técnica continua para el Real Madrid.

El equipo tendrá la oportunidad de alejarse del ambiente del Bernabéu durante las próximas semanas, ya que se enfrentará al Elche el martes 15 de septiembre en el estadio Martínez Valero, antes de visitar al Atlético de Madrid el 20 de septiembre en el estadio Metropolitano.

Tras el derbi ante el Atlético de Madrid, la competición de LaLiga se detendrá por el parón internacional, por lo que el Real Madrid estará ausente de la competición hasta el 10 de octubre, cuando regrese al estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Villarreal.

De este modo, el Real Madrid tendrá cerca de un mes lejos de las gradas que le han brindado un apoyo constante, pero que también han cargado con silbidos en los cuatro partidos que el equipo ha disputado como local esta temporada.