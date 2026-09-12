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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El Bernabéu abre sus puertas a las estrellas: Nadal, en el centro de una escena excepcional

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
España

durante el partido del Rayo Vallecano

Un buen número de personalidades destacadas se congregó en el palco principal del estadio Santiago Bernabéu para seguir el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga, y a la cabeza de los presentes estaba la leyenda del tenis español Rafael Nadal, conocido por su gran vinculación con el conjunto blanco.

Nadal recibió una atención especial durante su presencia en el estadio del Real Madrid, dada su fuerte relación con el club, hasta el punto de que su nombre se planteó anteriormente como una de las posibles figuras para suceder a Florentino Pérez en la presidencia del club en el futuro.

El palco contó también con la presencia del tenista Rafa Godar, del Leganés, que aprovechó el periodo de descanso que obtuvo tras su participación en el Abierto de Estados Unidos para visitar el estadio Santiago Bernabéu y seguir el encuentro desde las gradas.

Asimismo, el palco reunió a varias personalidades ligadas al mundo de la Fórmula 1, coincidiendo con la presencia de las carreras del campeonato en Madrid, de modo que las gradas del Bernabéu se convirtieron en punto de encuentro de numerosas estrellas del deporte y personalidades destacadas.

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