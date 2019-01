El Bayern no ve "realista" fichar a Lucas Hernández en enero

Hasan Salihamidzic, director deportivo del conjunto bávaro, descarta la llegada del jugador del Atlético en esta ventana de transferencias.

Salihamidzic no ve "realista" fichar a Lucas Hernández en enero. El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, ha reconocido en una entrevista concedida a 'Sport Bild' el interés por Lucas Hernández. "Ya hemos tenido conversaciones y habrá más. Que venga en invierno, no es realista", ha dicho Salihamidzic sobre el central del Atlético.

Cabe recordar que Gil Marín ya comentó públicamente en Goal hace un par de semanas que no habrá una salida del defensa francés, mientras que el programa “Estudio Estadio” ya apuntó que la intención del Atlético no sólo pasa por no desprenderse de Lucas a pesar del interés del Bayern, sino que están dispuestos a ampliar su contrato y lógicamente, su cláusula de rescisión, cuando llegue el mes de julio.

El dirigente bávaro ha anunciado que habrá más transferencias, además de Benjamin Pavard, el lateral francés del Stuttgart que llegará a Múnich el próximo verano.