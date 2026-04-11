El Bayern de Múnich lanza una severa advertencia al Real Madrid

El Bayern de Múnich goleó 5-0 al St. Pauli en el Millerntor, en la 29.ª jornada de la Bundesliga.

El conjunto bávaro dominó desde el inicio y se adelantó por medio de Jamal Musiala en el minuto 9, tras un pase de Konrad Laimer.

El Bayern mantuvo el dominio de la posesión y el ritmo del partido hasta que Leon Goretzka aprovechó un rebote en el área para marcar el segundo en el 54.

Un minuto después, Michael Olise aumentó la ventaja con un potente disparo desde fuera del área.

En la segunda parte, el Bayern mantuvo el ritmo: Nicolás Jackson hizo el cuarto en el 66 y Rafael Guerreiro cerró la cuenta en el 89 con un remate dentro del área.

En el descuento Goretzka hizo el sexto, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

Con estos tres puntos, el Bayern alcanza los 76 puntos y afianza su liderato en la Bundesliga.

El miércoles recibirá al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Champions, tras ganar 2-1 en la ida en el Bernabéu.

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