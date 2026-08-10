El Barcelona y el Paris Saint-Germain acuerdan el precio del traspaso de Ferran Torres

El futuro de Ferran Torres está a punto de quedar definitivamente resuelto, después de que su traspaso del Barcelona al Paris Saint-Germain entrara en su recta final, en una operación que parece muy cerca del anuncio oficial durante los próximos días.

Según la información que circula, el delantero español ya ha alcanzado un acuerdo con el club francés en lo relativo a las condiciones personales, en un paso que allana el camino para su salida del Barcelona y para vivir una nueva experiencia en la liga francesa la próxima temporada. Ahora solo resta cerrar el acuerdo definitivo entre ambos clubes, un asunto que también está próximo a resolverse.

Los últimos días han sido testigos de intensas negociaciones entre Deco, director deportivo del Barcelona, y Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain, con el fin de alcanzar una fórmula definitiva sobre el traspaso de Ferran Torres.

Tras varias sesiones de negociación, ambas partes lograron acercarse a un acuerdo definitivo, y ya solo quedan algunos detalles y trámites oficiales que preceden al anuncio de la operación.

En la actualidad, el Paris Saint-Germain trabaja en dar los últimos toques a su oferta oficial, después de que los últimos días hayan sido testigos de intensas conversaciones entre los responsables de ambos clubes. Se espera que el valor de la operación alcance los 50 millones de euros aproximadamente, cifra a la que llegaron Deco y Campos durante sus negociaciones.

Campos se prepara actualmente para presentar la oferta definitiva al Barcelona, tras lo cual se completarán los trámites necesarios para oficializar el acuerdo, según informó el diario español Marca.

Ferran se prepara para salir del Barcelona

No parece que la operación vaya a demorarse mucho, ya que el plan actual apunta a la llegada de la oferta definitiva en las próximas horas, lo que podría acelerar el proceso de traspaso del jugador al Paris Saint-Germain.

En el Barcelona, el club no quiere que las negociaciones provoquen ninguna alteración dentro del equipo, sobre todo porque Ferran está ya muy cerca de marcharse. Por este motivo, se espera que en las próximas horas se aclare la cuestión de su participación en los entrenamientos con el primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick.

En un principio se esperaba que el jugador no abandonara el club antes del próximo lunes, pero el plan ha cambiado y su llegada a París es ahora probable para mañana o, como muy tarde, el miércoles, lo que significa que su salida podría producirse antes de que se reincorpore con normalidad a los entrenamientos del equipo de Flick.

Decisión pendiente sobre los entrenamientos de Flick

En caso de que las negociaciones lleguen a fases muy avanzadas y la operación esté cerca del anuncio oficial, Ferran Torres podría solicitar permiso para no participar en los entrenamientos del primer equipo, a la espera de completar su traspaso al Paris Saint-Germain.

Pero esta decisión no se resolverá antes de mañana, ya que todavía quedan algunos trámites que deben concluirse entre ambos clubes antes de adoptar una postura definitiva sobre la situación del jugador durante el próximo periodo.

Parece que el Barcelona no quiere complicar las cosas, sobre todo porque todas las partes son ya conscientes de que el futuro de Ferran Torres se dirige hacia el Paris Saint-Germain.

El Paris Saint-Germain espera el desenlace

Por su parte, el Paris Saint-Germain continúa trabajando para cerrar la operación lo antes posible, después de haber logrado el acuerdo con el jugador. Ya solo resta obtener el visto bueno definitivo del Barcelona y completar los detalles económicos y administrativos.

La información actual indica que las negociaciones entre Deco y Campos avanzan en un ambiente positivo, y no hay indicios de la existencia de grandes obstáculos que puedan impedir el cierre de la operación.

El acuerdo podría llevar algo de tiempo debido a pequeños detalles relacionados con la oferta definitiva y con el mecanismo para completar el traspaso, pero la tendencia general es clara: Ferran Torres está ya muy cerca de abandonar el Barcelona y trasladarse a la capital francesa.

El Barcelona respeta el deseo de Ferran Torres

Parece que el Barcelona está dispuesto a respetar el deseo del delantero español de vivir una nueva experiencia con el Paris Saint-Germain, sobre todo después de que el propio jugador haya llegado a un acuerdo con el club francés sobre su traspaso.

De este modo, la operación se encamina hacia su resolución en las próximas horas o días, a la espera de que Luis Campos dé los últimos toques a la oferta oficial, antes de que el Barcelona y el Paris Saint-Germain entren en la fase de los trámites finales.

Con el acuerdo cerca de su conclusión, la pregunta ya no tiene que ver con la posibilidad de que Ferran Torres se traspase al Paris Saint-Germain, sino con la fecha del anuncio oficial de la operación, que podría cerrarse por una cifra cercana a los 50 millones de euros.