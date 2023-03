El Barcelona tirará del 'método Mateu' y la fórmula 'coste cero'

N'Dicka, Íñigo Martínez, Gundogan y Abde, en la hoja de ruta de Mateu Alemany

En pleno estallido del 'caso Negreira' y horas después de conocer la investigación abierta por los inspectores de la UEFA, el FC Barcelona sigue trabajando en el diseño de su plantilla de cara a la próxima temporada. Excedido en su "fair play", con la necesidad de rebajar hasta 200 millones de euros de masa salarial y advertido por LaLiga de que este verano ya no podrá recurrir a las famosas "palancas" económicas, el Barça sabe que tendrá un estrecho margen financiero para potenciar al equipo a partir del 1 de julio. Mateu Alemany, Director de Fútbol azulgrana, está diseñando la confección de la plantilla azulgrana para la próxima temporada y lo está haciendo en base a dos premisas básicas: La primera, la necesidad de hacer 'caja' con algunos de los jugadores que no seguirán en el club y podrían salir traspasados si llega una buena oferta este verano. Y la segunda, firmar jugadores que acaben contrato con sus respectivos clubes y que puedan fichar por el Barça a 'coste cero', sin pagar traspaso. Esa será la 'fórmula Mateu' para este verano. Vender bien y gastar muy poco.

Objetivo para verano: Vender bien y gastar lo mínimo

Más allá de que la temporada aún no ha acabado y que restan todavía tres meses largos para que termine la competición, Mateu Alemany tiene clara la hoja de ruta, no tiene demasiado margen de maniobra y sabe que deberá centrarse en escoger realmente bien qué jugadores salen del Barça y por cuánto dinero. Su objetivo, recaudar el máximo posible en concepto de traspaso y, además, ahorrarse salarios importantes para reducir masa salarial y aliviar así las cuentas azulgranas. En cuanto a refuerzos, el Barça tiene claro el plan. Buscará jugadores que acaben contrato con sus equipos, que lleguen como agentes libres y cuyos salarios puedan encajar en el complicado puzle salarial que se dibuja en el club de cara al próximo verano. Aunque el club no descarta la llegada de un lateral diestro para este verano, la prioridad parece apuntar a dos puestos clave, la defensa y el centro del campo.

Evan N'Dicka o Iñigo Martínez, esa es la cuestión

Incluso a sabiendas de que tres meses son un mundo de cara a final de temporada, Alemany diseña una hoja de ruta con perfiles y nombres muy definidos. En defensa, el Barcelona tiene 'en cartera' a Iñigo Martínez. El vasco no ha renovado con el Athletic Club, que sigue sin presentarle oferta, y aunque el central tiene muchas ofertas sobre la mesa, de equipos turcos a ingleses, Mateu Alemany mantiene un contacto muy fluido con el entorno del jugador, que estaría esperando que el Barça se decida a dar el paso definitivo a partir del 1 de julio. El Barça ha hecho sus cuentas y la ficha del vasco podría encajar en el "fair play" de la próxima temporada si se consigue cerrar alguna salida. Todo parece apuntar que la llegada de Iñigo depende del interés que le ponga el Barça. Eso sí, en el cuadro azulgrana conocen, de primera mano, lo que ya avanzó GOAL en su momento. El Atlético de Madrid también está interesado en el jugador, aunque no ha realizado oferta concreta todavía.

Otro nombre propio que el Barcelona maneja para su defensa es el de Evan N'Dicka. El central del Eintracht de Frankfurt acaba contrato este próximo 30 de junio, tiene un perfil que gusta en la secretaría técnica culé y llegaría como agente libre. El Barça ya ha tenido contactos con el futbolista y su entorno, sabe que su predisposición para fichar es buena y su salario podría encajar perfectamente en el "fair play" azulgrana si finalmente se produce una salida. Tanto en el caso de Iñigo Martínez como en el de N'Dicka, el Barça se ahorraría el traspaso, pero sí tendría que abonar una prima de fichaje para cerrar esas contrataciones.

Gundogan y Abde, los otros dos ases en la manga

El tercer nombre propio que maneja el Barça en su hoja de ruta es Ilkay Gundogan. Hace unos días Mateu Alemany reconoció que se reunió con el tío del futbolista alemán, pero especificando que fue para hablar de Andreas Christensen, del que es agente. En todo caso, Gundogan gusta mucho en el Barça, se le considera una pieza ideal ante una posible no continuidad de Busquets y el jugador está realmente convencido de que, si se marcha del City, llegar al Barça supondría un paso adelante en su carrera. Tiene un salario alto y habría que pagarle una prima de fichaje para que llegue al Camp Nou, pero sin al final Busquets decide no seguir, Gundogan tiene todas las papeletas para ser culé este verano.

Otro nombre propio en la agenda azulgrana es Ez Abde. El futbolista marroquí está cedido en el Atlético Osasuna, sigue creciendo y progresando y en el club se piensa que, si no hay dinero para poder rematar la contratación de un delantero, se podría tomar la decisión de que Abde regresara al Barça para quedarse y completar la nómina de delanteros de la primera plantilla. Las instrucciones son claras para este verano. Vender lo mejor posible, hacer 'caja' y gastar muy poco. Es la 'fórmula Mateu'. Alemany buscará las tres 'B': Buenos, bonitos y baratos. No sobra un euro y el Barça no se puede equivocar. Necesita firmar jugadores de rendimiento inmediato y por los que no se pague traspaso.